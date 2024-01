Superman, David Corenswet è così grosso che il costume di Henry Cavill non gli stava

Dopo aver ammirato il fisico di Maria Gabriela de Faria per Superman: Legacy, l'attenzione in queste ore è tornata sul protagonista del film DCU David Corenswet, nuovo interprete di Superman scelto dal regista e sceneggiatore James Gunn per guidare il nuovo franchise Warner Bros.

Stando a quanto rivelato sui social da James Gunn, infatti, pare che David Corenswet sia talmente grosso da aver avuto difficoltà ad infilarsi nel costume di Superman di Henry Cavill, utilizzato dalla produzione durante i provini da tutti gli attori in lizza per la parte del nuovo Clark Kent. Tramite un post sul social network Thread per discutere proprio di questo argomento, il regista di The Suicide Squad e Guardiani della Galassia - che ha lavorato personalmente anche alla serie tv animata Creature Commandos, il primo progetto in assoluto del DCU in uscita nel 2024 - ha svelato che David Corenswet ha fatto fatica ad entrare nel costume di Henry Cavill, principalmente per 'colpa' della sua altezza: la star di Man of Steel, Justice League e The Witcher infatti è alta 'soltanto' 1 metro e 85 cm, mentre Corenswet lo batte raggiungendo un'altezza di 1,90 metri.

Ricordiamo che Superman: Legacy uscirà l'11 luglio 2025, con le riprese che inizieranno a marzo. Nel cast ci saranno anche Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane e Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, tra gli altri.