Superman, cosa significa il misterioso logo pubblicato da James Gunn sui social?

I pensieri di James Gunn, di questi tempi, sono tutti per Superman: il regista è immerso fino al collo nei preparativi per il film dal quale dipenderà buona parte del futuro prossimo del DC Universe, e in effetti non manca mai di ricordarcelo sfruttando ogni occasione buona per intervenire sui social.

Dopo aver condiviso una nuova foto di David Corenswet e Rachel Brosnahan sul set di Superman, il regista di The Suicide Squad ha infatti sfruttato il suo profilo Instagram per condividere una foto che ha immediatamente destato la curiosità dei tanti fan DC in attesa del nuovo film sul supereroe kryptoniano.

Si tratta, nella fattispecie, di un singolare logo di Superman decisamente diverso da quello che siamo abituati a vedere. I più preparati sull'argomento l'avranno sicuramente riconosciuto: il logo di cui sopra fece infatti la sua prima e unica comparsa sul numero uno di Action Comics, sulle cui pagine, nel lontano 1939, si registrò la prima apparizione di Superman.

Cos'avrà voluto dire Gunn? Si sarà trattato di una semplice strizzata d'occhio o al logo in questione verrà effettivamente dedicato un po' di spazio nel nuovo film DC? A voi il compito di formulare qualche ipotesi! Noi, intanto, vi lasciamo qui la nostra analisi sul casting dei protagonisti di Superman.

