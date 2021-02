Superman, il Clark Kent del reboot di JJ Abrams potrebbe essere nero

La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo: Warner Bros. è al lavoro su un reboot di Superman che, a quanto pare, non dovrebbe aver nulla a che fare con quanto visto nel Man of Steel di Zack Snyder e, quindi, nel DC Extended Universe in generale. Ma come sarà questo nuovo Clark Kent?

Di certo, ad oggi, c'è solo l'esistenza del progetto: voci che girano insistentemente parlano però della volontà di Warner Bros. di puntare su un Superman nero. L'operazione, come molti ricorderanno, era già stata tentata da Michael B. Jordan nel 2019, con la star di Creed e Black Panther che non era però riuscita a mandare in porto il progetto.

Naturalmente si tratta di voci: vedremo nei prossimi tempi cosa ne sarà di questo nuovo Clark Kent. Certo è che, ad oggi, un coinvolgimento di Henry Cavill sembra, se non impossibile, quantomeno molto poco probabile! Si tratterà di un addio definitivo al personaggio visto nel DC Extended Universe o le due storyline proseguiranno su due piani paralleli? I mesi a venire, presumibilmente, ci forniranno tutte le risposte del caso.

Della produzione del reboot di Superman si occuperà la Bad Robot di J.J. Abrams, mentre la stesura dello script sarà compito dello scrittore Ta-Nehisi Coates. Questo, ad oggi, è tutto quanto sappiamo sul nuovo, misterioso Superman.