Superman, Christopher Reeves fu aiutato da Darth Vader ad allenarsi

Era il 1978 quando sul grande schermo arrivava per la prima volta l'Uomo d'Acciaio e l'iconografia di Superman diventava, definitivamente, patrimonio della cultura pop mondiale. L'estetica del personaggio la si deve proprio a quel film e per costruire quel mood Christopher Reeves si mise molto d'impegno.

Insomma, l'attore è stato un precursore dei folli allenamenti a cui, tuttora, si sottopongono gli attori nel momento in cui iniziano a lavorare per i cinecomic. Una conferma sono gli allenamenti di Hugh Jackman per tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3 o gli aggiornamenti arrivati dall'intensivo training fatto da Anthony Mackie per Captain America 4. Quello che ora è semplice quotidianità, negli anni '70 era una totale novità.

I cinecomic non erano ancora neanche concepiti come un nuovo tipo di film, immaginiamoci un genere cinematografico. Nonostante ciò Christopher Reeves decise di dare il massimo di se stesso per interpretare la prima incarnazione cinematografica di Clark Kent che, a decenni di distanza, fa ancora parte dell'immaginario collettivo. Per costruire al meglio il fisico di Superman, Christopher Reeves si rivolse a David Prowse, l'uomo che prestò il suo imponente fisico al personaggio di Darth Vader nella prima trilogia di Star Wars. L'attore si sottopose ad un allenamento sfinente e ad un regime alimentari rigidissimo.

Il mantello usato da Christopher Reeves in Superman sarebbe il più costoso tra quello dei supereroi aumentando l'aura mitica del personaggio.