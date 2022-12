Superman, Christopher McQuarrie di Mission Impossible alla regia? 'A una condizione'!

Il regista di Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, ha dichiarato che accetterebbe la regia di un film del DC Universe nel nuovo corso di James Gunn e Peter Safran, soltanto ad una condizione. McQuarrie è impegnato nella produzione dell'ultimo film del franchise con Tom Cruise, Mission: Impossible.

McQuarrie ha risposto ad un tweet in cui gli si domandava se avrebbe mai diretto il prequel di Superman appena annunciato da James Gunn, o qualsiasi altro film DC.

"James e io non avremo la capacità di collaborare fino a quando non avremo finito di sfruttare l'inimmaginabile potere di Pom Klementieff" ha risposto McQuarrie.



Klementieff ha reagito positivamente alle parole del regista, commentando il tweet con le emoji di tre cuori per esternare il proprio affetto nei confronti di McQuarrie. L'interprete di Mantis in Guardiani della Galassia, saga diretta proprio da James Gunn, è attualmente nel cast di Dead Reckoning, il prossimo film del franchise di Mission: Impossible, con un ruolo inedito e ancora misterioso.



Da quando James Gunn e Peter Safran sono a capo del DC Universe le sorprese non sono mancate, così come le polemiche a seguito di alcune decisioni decisamente inaspettate.

La principale polemica è nata dalla scelta di escludere una delle star del franchise dai prossimi progetti.



Henry Cavill è stato licenziato dal ruolo di Clark Kent/Superman perché Gunn e Safran hanno intenzione di lavorare ad un film su una versione più giovane dell'iconico supereroe.