Superman, Christopher McQuarrie per il nuovo film? L'autore di Mission Impossible risponde

AAA cercasi regista: il nuovo film di Superman annunciato da James Gunn per stessa ammissione del nuovo leader dei DC Studios sta valutando diversi nomi per la regia della nuova iterazione della saga cinematografica di Clark Kent, ma sono in molti a puntare su Christopher McQuarrie.

L'autore degli ultimi capitoli della saga di Mission Impossible con Tom Cruise nonché co-produttore di Top Gun: Maverick è da anni nel mirino dei fan di Superman, che già lo avrebbero voluto alla guida dell'ormai cancellato Man of Steel 2, e ora l'occasione di un reboot con un Superman più giovane non può che rappresentare l'occasione perfetta, a detta di molti: c'è addirittura chi lo ha fatto sapere al diretto interessato, come potete vedere nel post in calce all'articolo, con un fan che ha approfittato dello spirito natalizio per farsi avanti e invitare Christopher McQuarrie a dirigere il nuovo film di Superman.

L'autore ha risposto tirando in ballo James Gunn e scherzando: "James e io siamo impossibilitati a collaborare finché non avremo trovato un modo di imbrigliare lo straordinario talento di Poe Klementieff". Il riferimento è al fatto che l'attrice sarà co-protagonista dei prossimi film di entrambi i registi, Guardiani della Galassia 3 e Mission: Impossible 7/8, ma a molti non è sfuggito che McQuarrie si sia dimenticato di rifiutare la proposta e qualcuno, leggendo tra le righe, potrebbe anche farsi venire il sospetto che l'autore sia intenzionato a dedicarsi a Superman dopo aver concluso i lavori su Mission: Impossible.

Ricordiamo che James Gunn ha promesso di annunciare alcuni titoli la 'Fase 1' del nuovi DCU a gennaio 2023, quindi rimanete sintonizzati in attesa dei prossimi aggiornamenti.