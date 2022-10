Superman, brutte notizie per i fan? Henry Cavill non ha ancora firmato un contratto

Nella settimana che sta per concludersi è stato comunicato che Warner Bros è a lavoro su Man of Steel 2, attesissimo sequel del cinecomix del 2013 diretto da Zack Snyder e con protagonista Henry Cavill, tuttavia in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla situazione contrattuale della star.

Come quasi certamente saprete, Henry Cavill ha ripreso il ruolo di Superman in Black Adam filmando una scena post-credito fortemente voluta dal protagonista Dwayne Johnson, nel quale il protagonista del film Teth-Adam viene faccia a faccia con l'Uomo d'Acciaio. L'obiettivo dichiarato di The Rock è quello di realizzare un film crossover tra Black Adam e Superman, ma a quanto pare Henry Cavill non ha ancora firmato per essere nuovamente Clark Kent...almeno, non ancora.

Nella famosa rubrica Heat Vision, infatti, The Hollywood Reporter - il magazine che ha annunciato i lavori in corso per Man of Steel 2 - ha fatto sapere che Henry Cavill non ha ancora firmato un contratto per stabilire i termini del suo ritorno nei panni di Superman, e la sequenza post-credit di Black Adam è stata possibile grazie ad un accordo una tantum tra le parti. Pare infatti che la scena dell'incontro tra Black Adam e Superman fosse già stata filmata utilizzando il medesimo stratagemma della famosa e controversa post-credit di Shazam!, ovvero senza mostrare il volto di Superman, prima che Henry Cavill decidesse di far parte del progetto di Dwayne Johnson.

Tuttavia Hollywood Reporter sottolinea come, al contrario della precedente dirigenza, ora Warner Bros Discovery sia assolutamente desiderosa di avere Henry Cavill di nuovo come Superman, e considerato il calore ricevuto dall'attore in termini di risposta dei fan alla scena di Black Adam nell'ambiente si respira aria di fiducia, e anche i principali scooper del settore - come Daniel RPK e My Time to Shine Hello, sostengono che sia solo questione di tempo prima che la cosa diventi ufficiale.

Naturalmente continueremo a tenervi aggiornati, perciò rimanete sintonizzati!