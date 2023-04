Superman, Bruce Campbell strizza l'occhio alla versione Kingdom Come

Bruce Campbell ha una buon curriculum di personaggi leggendari interpretati nel corso della carriera, da Ash Williams nel franchise La casa a Elvis Presley. Tuttavia, un desiderio ancora irrealizzato dell'attore è tornato di moda nelle ultime ore dopo il tweet di un fan che chiedeva alla DC di contattarlo per un progetto.

Secondo l'utente, Campbell dovrebbe essere contattato per interpretare una versione alternativa di Superman, quella raccontata nei fumetti Kingdom Come.

L'attore non si è fatto pregare e ha retwittato il post del fan, inserendo la didascalia "DM-ing è il numero", invitando quindi DC a contattarlo per la parte.



Non sarebbe la prima volta nell'universo DC per Campbell, che interpretò Bill Church Jr. in Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman, una serie tv anni '90 con Dean Cain e Teri Hatcher, e ha scritto di recente il fumetto Sgt. Rock vs the Army of the Dead.

Il progetto di Kingdom Come è comunque parte integrante del futuro DC Universe di James Gunn e Bruce Campbell spera vivamente che possa esserci l'occasione di far parte del nuovo corso in seno alla DC.



In ogni caso il suo legame con il franchise La casa è sempre molto stretto; Sam Raimi vorrebbe lavorare di più con Bruce Campbell, come ha ammesso lui stesso qualche settimana fa. Il sodalizio ha portato molta fortuna ad entrambi e in futuro potrebbero esserci nuove idee in cantiere.



Nel frattempo i fan si chiedono se in futuro potrà esserci un crossover tra Marvel e DC, ora che James Gunn è passato dall'altro lato della barricata.