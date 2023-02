Superman, Brendan Fraser sul film di J.J. Abrams:'Deluso che non si sia concretizzato'

Tra i fan DC Brendan Fraser è conosciuto per il ruolo di Cliff Steele in Doom Patrol ma nei primi anni 2000 l'attore era pronto per indossare il costume di Superman in Superman: Flyby, il progetto mai realizzato di J.J. Abrams sulle origini del personaggio. Ospite al The Howard Stern Show, Fraser è tornato sull'argomento.

"Certo, è un'opportunità straordinaria che cambia la vita [interpretare Superman]" ha dichiarato l'attore, protagonista di The Whale di Darren Aronofsky, che ha sottolineato come, per certi versi, non interpretare il personaggio sia stato un bene per lui.



"Penso che, intrinsecamente, non volessi essere conosciuto solo per una cosa perché mi sono vantato della diversità per tutta la mia vita professionale... non sono una persona con una sola freccia nell'arco" ha ribadito Fraser, nonostante l'amarezza per la mancata realizzazione del film:"Mi sono sentito deluso dal fatto che ci fosse un'incredibile opportunità e non si sia concretizzata".



Senza contare altri fattori che potrebbero aver influito:"Ho avuto a che fare con alcuni giochetti e con la politica dello studio, intrinsecamente, nel mio provino... Potevano vedere la mia presenza soltanto al 98%" ha concluso.



Brendan Fraser non ha partecipato ai Golden Globe, rifiutando l'invito dopo quanto accaduto diversi anni fa, un caso di molestie che ha segnato la sua vita.

Fraser è candidato al premio Oscar al miglior attore protagonista per la sua interpretazione in The Whale di Darren Aronofsky.