Superman Awakens, il nuovo corto realizzato dai fan in CGI ispirato a Kingdom Come!

L'artista greco Atonis Fylladitis ha realizzato un cortometraggio in CGI dal titolo Superman Awakens, pubblicato su Vimeo. Fylladitis e il suo team si sono ispirati alla miniserie di fumetti Kingdom Come di Mark Waid e Alex Ross, ancora oggi molto popolare tra gli appassionati DC nonostante l'uscita sia datata 1996.

"Superman Awakens è un film CGI realizzato con passione, ispirato a Kingdom Come Superman e al lavoro del leggendario Alex Ross. È il nostro primo tentativo di realizzare un film in Unreal Engine 5 utilizzando la tecnologia Lumen e siamo sbalorditi dalla sua velocità e capacità. Ci siamo divertiti molto a lavorare a questo film e speriamo che sia piaciuto anche a voi! Il dietro le quinte arriverà presto. Superman Awakens è senza scopo di lucro, creato dai fan, realizzato per puro amore del personaggio e gratuito, per il divertimento di tutti" ha dichiarato Fylladitis.



Il futuro DC ormai è focalizzato sul nuovo DCU creato da James Gunn e Peter Safran, che si occuperanno dei progetti per il cinema e la tv in cantiere, che coinvolgono personaggi iconici quali Superman, Batman e molti altri.



Qualche settimana fa Dave Bautista ha confessato di voler essere Lex Luthor nell'universo di James Gunn.

L'ex wrestler in questo periodo è al cinema da protagonista nel nuovo film di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta, al fianco di Jonathan Groff e Rupert Grint.