Superman, annunciato l'attore che interpreterà Jonathan Kent

Dopo la pubblicazione del logo ufficiale di Superman durante il CinemaCon, le riprese del film continuano e in queste ore sono arrivate anche importanti novità per quanto riguarda il cast di uno dei personaggi centrali della storia di Clark Kent, ovvero il suo padre umano Jonathan Kent.

Un nuovo rapporto di The Wrap, infatti, ha indicato che il caratterista Pruitt Taylor Vince è stato scelto per il ruolo di Jonathan Kent, il padre adottivo di Clark Kent / Superman (David Corenswet), in Superman. Il film, scritto e diretto da Gunn, è attualmente in produzione con una data di uscita fissata per l'11 luglio 2025.

Taylor Vince è noto per una vasta gamma di esibizioni in titoli come Stranger Things, Birdbox, Heroes: Reborn, Agents of S.H.I.E.L.D. e The Walking Dead. Creato da Jerry Siegel e Joe Shuster in Superman n. 1 del 1939, Jonathan "Pa" Kent è un contadino di Smallville, Kansas. Lui e sua moglie Martha adottano il neonato Kal-El quando il bimbo si schianta sulla Terra dopo essere arrivato dal pianeta morente Krypton e lo allevano come loro figlio. Il personaggio di Jonathan Kent è stato interpretato più volte in live-action, da attori come Glenn Ford in Superman: the Movie, John Schneider in Smallville, Fred Henderson in Superman & Lois e Kevin Costner nel DC Extended Universe.

Per ora non sappiamo chi interpreterà sua moglie, Martha Kent, ma qualcosa ci dice che il nome dell'attrice scelta emergerà molto presto. Nel cast di Superman, lo ricordiamo, ci saranno anche Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane e Nicholas Hoult in quello di Lex Luthor, oltre alla possibilità di vedere l'esordio di Milly Alcock nel ruolo di Supergirl, cugina di Superman.

Nel frattempo, vi segnaliamo che per il DCU sono anche iniziate le riprese di Peacemaker 2.

