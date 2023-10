Superman: un anno fa Henry Cavill annunciava ufficialmente il ritorno in casa DC

Come possono cambiare le cose in un anno: nel 2022, di questi tempi, Henry Cavill tornava come Superman in Black Adam e qualche giorno dopo appariva sui social per annunciare ufficialmente il ritorno del suo Clark Kent nel mondo DCEU, ma oggi le cose sono molto diverse.

Come sapete, infatti, poco dopo quell'annuncio - che aveva fatto la felicità di tutti i fan dell'attore e del mondo creato da Zack Snyder tra Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice e Justice League - è arrivata la doccia fredda con un secondo annuncio, questa volta da parte di Warner Bros Discovery, che anticipava agli appassionati DC la fine del DCEU e la nascita del nuovo DCU per l'etichetta dei DC Studios, un nuovo studio cinematografico creato appositamente per dare vita ad un nuovo universo narrativo coerente gestito dal regista e sceneggiatore James Gunn e dal produttore Peter Safran.

Immediatamente i fan di Henry Cavill iniziarono a temere il peggio, e infatti nel giro di poche settimane fu fatta chiarezza: il reboot del DCU sarebbe partito da un nuovo film Superman: Legacy, che avrebbe necessariamente avuto un nuovo attore nei panni di Clark Kent. Oggi sappiamo che quell'attore è David Corenswet, scelto da James Gunn come Superman del DCU, mentre nel frattempo Henry Cavill ha abbandonato anche il ruolo di Geralt di Rivia, con la quarta stagione di The Witcher che lo vedrà sostituito da Liam Hemsworth.

Superman: Legacy è atteso per l'11 luglio 2025.