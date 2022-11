Superman, Amy Adams sul ritorno di Henry Cavill: 'Meraviglioso'. Torna anche Lois Lane?

La notizia del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman ha aperto una miriade di nuove possibilità all'interno del nuovo DCU presieduto da James Gunn e Peter Safran. Tra queste certamente l'arrivo di un possibile L'uomo d'acciaio 2 e di un inevitabile scontro con il Black Adam di The Rock. Intanto, Amy Adams ha commentato la bella notizia.

La Lois Lane di Amy Adams, la Martha Kent di Diane Lane e il Perry White di Laurence Fishburne sono tutte risorse preziose che potrebbero essere utilizzate accanto al Kal-El di Cavill in futuro, anche se resta da vedere se esistano effettivamente dei piani per rivedere il cast di supporto de L'uomo d'acciaio nelle future storie in via di preparazione ai nuovi DC Studios.

Amy Adams ha parlato del ritorno del collega in un'intervista con Variety sul red carpet del sequel Come per disincanto, in uscita domani in streaming su Disney+, con la sei volte candidata all'Oscar che ha rivelato che sarebbe più che disposta a riprendere il ruolo di Lois Lane.

"Sono entusiasta. È un Superman meraviglioso, quindi sono molto emozionata per lui", ha detto la Adams, che a proposito del suo ritorno come Lois Lane ha aggiunto: "Non me ne hanno parlato. Se sarò io, bene. Se sarà qualcun altro, il ruolo di Lois è stato ricoperto da tante attrici meravigliose in passato, quindi sosterrò qualsiasi direzione decideranno di prendere".

Come raccontato dallo stesso Cavill, in questi ultimi anni ha sempre sperato di tornare nei panni dell'ultimo figlio di Krypton:

"Come attore, devi imparare che ci sono cose che sfuggono al tuo controllo, non importa cosa potresti pensare, non importa come sia stata la tua performance, non importa quale fattore non riesci a controllare, non importa come si sente il pubblico. Era qualcosa che dovevo tenere vicino al mio cuore, perché non sapevo se avrei avuto l'opportunità di interpretarlo di nuovo".

Non sappiamo quando Superman ritornerà al cinema ma sembra che al momento Henry Cavill voglia intavolare lunghe conversazioni con James Gunn per parlare del personaggio. Rivoluzione in vista? Conoscendo il lavoro del regista e produttore tutto è possibile!