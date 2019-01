Superman affronta la Justice League nel video dietro le quinte

Flashback FilmMaking ha pubblicato un video dietro le quinte di Justice League, che permette ai fan di scoprire com'è stata realizzata sullo schermo la lotta tra Superman e gli altri membri della JL, ovvero Aquaman, Wonder Woman, The Flash e Cyborg. Il film di Snyder ha riunito per la prima volta al cinema alcuni tra i più importanti supereroi DC.

La Justice League è appena riuscita a riportare in vita Superman. L'Uomo d'Acciaio è confuso e allarmato alla vista dei suoi colleghi DC e quando i meccanismi di difesa automatica di Cyborg iniziano ad accendersi, Superman inizia una battaglia con i membri della JL, prima di essere calmato da Lois Lane.

Nel video dietro le quinte di Justice League si può dare un'occhiata a com'è stata realizzata la sequenza del combattimento, attraverso le varie fasi della produzione, gli storyboard, le riprese con il green screen e gli effetti speciali in post-produzione.

Quinto capitolo del DC Extended Universe, Justice League vede Batman (Ben Affleck) e Wonder Woman (Gal Gadot) reclutare Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher) per affrontare la minaccia del temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds).

Avranno bisogno dell'aiuto di Superman (Henry Cavill) per poter salvare il mondo. Nel corso della lavorazione Zack Snyder ha dovuto abbandonare il progetto a causa di problemi familiari, venendo sostituito da Joss Whedon per completare il lavoro in post-produzione e con le riprese aggiuntive.