Superman addio: artwork di Henry Cavill come Reed Richards fa sognare i fan di Fantastic 4

Dopo aver ammirato Austin Butler nei panni della Torcia Umana, oggi il web ci propone l'amatissimo Henry Cavill nella parte di Reed Richards, il leader dei Fantastici Quattro, in un fantastico artwork disponibile in calce all'articolo.

Dopo aver perso nel giro di poche settimane tanto il ruolo di Geralt di Rivia nella popolare serie tv di Netflix The Witcher quanto quello di Superman nel nuovo DCU di James Gunn (James Gunn che, tra l'altro, è a lavoro su un nuovo film dedicato a Superman), Henry Cavill potrebbe compiere il 'balzo' da un universo all'altro e approdare nel mondo dei Marvel Studios? Di certo si, secondo la suggestiva fan-art che lo immagina nella parte di Reed Richards: del resto in passato abbiamo visto tantissimi 'cambi di casacca' tra DC e Marvel, da attori come Barry Keoghan, Ryan Reynolds e Yahya Abdul-Mateen III, senza dimenticare lo stesso Gunn.

Al momento comunque sono pochissime le informazioni note sul reboot di Fantastici Quattro, che uscirò a febbraio 2025. Stando alle ultime indiscrezioni Eiza Gonzalez sarebbe in corsa per Sue Storm, con la Marvel a quanto pare alla ricerca di un cast sud-americano (i rumor hanno coinvolto anche Diego Luna, protagonista della serie tv di Star Wars Andor) per un'avventura cosmica con Silver Surfer.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo anche che Henry Cavill ha annunciato il live action di Warhammer, per il quale sta attualmente sviluppando un franchise in collaborazione con Prime Video.