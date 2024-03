Superman: 4 dettagli svelati dalla prima foto che potrebbero esservi sfuggiti

Dopo la conferma del casting di Wendell Pierce come Perry White in Superman, torniamo a parlare della prima immagine ufficiale del nuovo film di James Gunn cercando di estrapolarne tutti i dettagli nascosti.

Come abbiamo già visto, la foto del costume di Superman rivela che la famosa S sul petto del supereroe sarà ispirata a quella di Kingdom Come, famoso crossover DC dedicato però ad un Superman molto anziano che torna in attività per offrirsi come guida ad una nuova generazione di eroi. Tuttavia, la foto mostra anche uno sfondo giallo per la S, un dettaglio iconico dei fumetti di Superman e riconducibile fino alla prima apparizione dell'eroe nelle pagine di Action Comics #1, e che quindi offre un'ottima fusione tra il passato, il presente e il futuro del personaggio.

Il terzo e il quarto dettaglio, proprio come i primi due, potrebbero essere direttamente collegati: guardando bene la foto, infatti, si possono chiaramente notare dei cristalli di neve sul petto di Superman. Potrebbe trattarsi di un fattore centrale legato alla trama che conferma la presenza della mitica Fortezza della solitudine, luogo iconico per il personaggio e vero e proprio legame con il suo pianeta natale Krypton trapiantato sulla Terra: considerato che James Gunn ha confermato che all'inizio della storia del film Superman sarà in attività già da qualche tempo come supereroe, è possibile che il costume sia stato creato nella Fortezza della Solitudine (o trovato, come accade in Man of Steel di Zack Snyder).

