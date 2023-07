Superman 2, il regista del film fu cambiato quasi alla fine delle riprese

Superman 2 è il meno ricordato della saga con protagonista Christopher Reeves. Nonostante il successo del primo capitolo, diversi problemi di budget portarono le pellicole successive a crollare in picchiata. Il primo a subire questo scotto fu proprio il secondo film della saga sull'Uomo d'Acciaio.

A causa dei tantissimi problemi di budget che tormentarono la realizzazione del film, Marlon Brando non ritornò nella pellicola poiché non riuscirono a trovare un accordo adeguato per l'ingaggio. Molti altri membri del cast come Gene Hackman e Ned Beatty decisero di non tornare sul set per le riprese aggiuntive di Superman 2, decise dopo l'ingaggio di Richard Lester come nuovo regista dopo che, per mesi avevano lavorato sul set insieme a Richard Donner.

Per affinare la fisicità di Superman Christopher Reeves si fece allenare dall'interprete di Darth Vader, in modo da costruire un corpo capace di ricordare quello del celebre personaggio. Nonostante ciò, il cambio di regista in corso d'opera causò tantissimi problemi. Secondo delle dichiarazioni trapelate ad anni di distanza pare che Donner avesse filmato il 75% del film mentre Lester solo il 25%. Proprio per questo motivo parte del cast decise di non presentarsi sul set e il nuovo regista fu costretto ad usare dei sosia e degli imitatori per riuscire a portare a termine il lavoro. Solo nel 2006 è stata pubblicata Superman II: The Richard Donner Cut, ovvero, la versione del film realizzata dal regista.

Di recente è riemerso online uno scatto di Christopher Reeves sul set di Superman capace di far esaltare i fan più accaniti della saga originale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!