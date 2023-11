Supergirl: Woman of Tomorrow, grandissime novità per il film del DCU di James Gunn

Oltre all'annuncio della villain ufficiale di Superman: Legacy, proseguono gli aggiornamenti sul futuro della saga DCU di James Gunn con grosse novità relative all'altro film kryptoniano in lavorazione, ovvero Supergirl: Woman of Tomorrow.

Come potete vedere dal post pubblicato su Instagram da James Gunn disponibile in calce all'articolo, infatti, in queste ore è stato ufficialmente confermato che l'attrice e drammaturga Ana Nogueira è stata incaricata di scrivere Supergirl: Woman of Tomorrow, il film stand-alone incentrato sulla cugina di Superman e sviluppato dai DC Studios. Attualmente non c’è nessun ancora un regista associato al progetto, ma va ricordato che Ana Nogueira venne già assunta nel 2022 dalla precedente gestione di DC Films per scrivere proprio un film su Supergirl, quando la Warner Bros. aveva intenzione di sviluppare il progetto come spin-off di The Flash, allora in post-produzione. Il film di Andy Muschietti, come saprete, include Sasha Calle nei panni di Supergirl, ma attualmente non è chiaro se l'attrice tornerà anche per interpretare la nuova versione DCU del personaggio.

James Gunn scrive: "Un caloroso benvenuto ad Ana Nogueira nella famiglia DC Studios. Ana è una scrittrice straordinaria, il cui adattamento della sceneggiatura di Woman of Tomorrow è al di là di qualsiasi cosa avessi sperato. Siamo entusiasti di poter proseguire con lo sviluppo di questa interpretazione unica di Supergirl grazie ad una bellissima storia ambientata tra le stelle."

Ricordiamo che Supergirl: Woman of Tomorrow sarà un adattamento del fumetto di Tom King, ma attualmente il progetto non ha ancora una data d'uscita in casa Warner Bros.