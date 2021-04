Supergirl: Warner conferma che il film è ancora in lavorazione

La notizia della cancellazione dei progetti legati a New Gods e The Trench, sviluppati rispettivamente da Ava DuVernay e James Wan, ha gettato i fan della DC nello sconforto, anche perché sembra che lo studio non abbia del tutto le idee chiarissime sui prossimi progetti su cui intende investire. Tra questi comunque Supergirl rimane in lavorazione.

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la cancellazione di New Gods e The Trench è sorprendentemente vicina come tempi al successo in streaming di Zack Snyder's Justice League o potrebbe essere solo una grande coincidenza nelle tempistiche, che ha portato Warner a rinunciare a due progetti poco appetibili per il pubblico. Ricordiamo che The Trench era uno spin-off di Aquaman incentrato più sullo stile horror che ha reso James Wan un'icona nel settore.

Tuttavia, in una piccola nota si suggerisce tra le righe che il progetto dedicato a Supergirl è ancora in lavorazione, presumibilmente con Sasha Calle protagonista, dato che l'attrice farà il suo debutto come Supergirl nel film su Flash.

Come era stato detto all'epoca dell'annuncio, Calle l'ha spuntata su più di 400 possibili candidate (più precisamente, 425 ragazze si sarebbero presentate ai provini) e ha ottenuto il ruolo di Kara Danvers a.k.a. Supergirl.

"Ho visto più di 400 audizioni provenienti da diversi paesi del mondo: Stati Uniti, Argentina, Messico, Colombia. Il talento di queste ragazze era indescrivibile, ed è stato davvero difficile arrivare a sceglierne solo una, ma abbiamo finalmente trovato l'attrice che era destinata a interpretare questo ruolo" ha affermato il regista di Flash Andy Muschietti, che assieme al Presidente di DC Films Walter Hamada ha portato avanti le audizioni via Zoom, e avrebbero particolarmente apprezzato come Calle sapesse dar mostra di forza e fierezza unite comunque a una certa vulnerabilità.