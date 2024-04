Supergirl, svelato il nome del regista! Ha diretto un grande successo di Margot Robbie!

James Gunn è impegnatissimo a dirigere i lavori sul suo Superman, ma non per questo intende mettere da parte il resto del DC Universe: il regista e produttore sta continuando (insieme al collega Peter Safran) a programmare il futuro prossimo del franchise, e in queste ore potrebbe aver trovato il nome giusto per Supergirl.

Nonostante le voci che volevano Matthew Vaugh alla regia di Supergirl: Woman of Tomorrow, infatti, in queste ore hanno trovato conferme le indiscrezioni che vogliono Craig Gillespie seduto dietro la macchina da presa per dirigere il film che vedrà Milly Alcock vestire i panni della celebre supereroina.

Gillespie non è certo nuovo alle grandi produzioni: i suoi film più celebri sono senza dubbio Tonya (valso a Margot Robbie una candidatura all'Oscar come Miglior attrice protagonista) e Crudelia, ma più recentemente ha fatto parlare di sé anche il suo ultimo lavoro, Dumb Money, film con Paul Dano sul boom delle azioni di GameStop avvenuto durante gli anni della pandemia. Sul piccolo schermo il regista ha invece firmato Pam & Tommy, la serie Disney sul sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee.

Vedremo se da parte della produzione la cosa verrà confermata, ma i giochi sembrano ormai fatti: l'intenzione è quella di dare il via alle riprese durante gli ultimi mesi di questo 2024. Anche un'ex-Supergirl, intanto, ha dato il benvenuto a Milly Alcock nel DC Universe.

