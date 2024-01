Supergirl: la scelta ricadrà su Milly Alcock o Meg Donnelly, Emilia Jones esclusa

L'annuncio della nuova Supergirl è ormai sempre più vicino, con il The Hollywood Reporter che in queste ore ha confermato che James Gunn, direttore creativo del DCU, ha ridotto la scelta dell'attrice a due soli nomi.

Stando a quanto si legge sulla pubblicazione, infatti, Milly Alcock e Meg Donnelly sono le due finaliste per il ruolo della Supergirl del DCU, dopo che il team di James Gunn e Peter Safran ha barrato il nome della terza candidata, Emily Jones: Milly Alcock, come saprete, è nota per il suo ruolo da protagonista nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen nella serie prequel di Game of Thrones, House of the Dragon, mentre l'altra finalista Meg Donnelly ha recentemente recitato nella serie tv Winchester, spin-off di Supernatural.

Da notare, inoltre, che Meg Donnelly ha già interpretato il ruolo di Supergirl nel mondo dell'animazione, avendo doppiato il personaggio in diversi film animati della DC, a partire da Legion of Super-Heroes: tornerà nel personaggio nella trilogia di Justice League: Crisis on Infinite Earths, il cui primo capitolo è stato pubblicato questo mese.

Il rapporto del magazine conferma anche che Supergirl apparirà in Superman: Legacy, il primo film del DCU in uscita a luglio 2025, prima di essere la protagonista del suo film stand-alone Superman: Woman of Tomorrow: questa specifica è importante perché spiega la necessità di scegliere un'attrice in tempi brevi, dato che le riprese del film di Superman inizieranno a marzo.