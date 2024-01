Supergirl, la scelta di James Gunn ricadrà su Meg Donnelly? I produttori DC ci sperano

In questi giorni abbiamo appreso che le principali candidate per il ruolo di Supergirl nel DCU sono attualmente Milly Alcock, Emilia Jones e Meg Donnelly, ma i produttori del DC Universe Animated Butch Lukic e Jim Krieg hanno già fatto la loro scelta.

Intervistati dal sito Comicbookmovies in vista dell'uscita del nuovo film d'animazione Justice League: Crisi sulle Terre Infinite: Parte 1, i due produttori hanno speso qualche parola per la giovane attrice Meg Donnelly, interprete di Supergirl nel DC Universal Animated: "Oh, sarebbe fantastica nel ruolo di Supergirl live-action per il DCU, ne siamo certi. Sarebbe letteralmente grandiosa. Quando era in Legion, alla fine faceva quel discorso con sua madre e ci colpì davvero molto. Quel film ti faceva innamorare della sua Kara."

Meg Donnelly sarebbe una fenomenale Supergirl live-action e, avendo già interpretato il personaggio in qualità di doppiatrice, potrebbe avere una qualche sorta di vantaggio sulle colleghe Emilia Jones e Milly Alcock, per quanto quest'ultima goda della straordinaria popolarità ottenuta con la serie tv House of the Dragon, prequel di Game of Thrones. Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni, il casting di Supergirl è già in corso perché il personaggio dovrebbe apparire in Superman: Legacy, le cui riprese inizieranno a marzo.

Nel frattempo, Lukic ha anche discusso il futuro del DC Universe Animated con l'arrivo del DCU.