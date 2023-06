Supergirl: Sasha Calle tornerà a vestire i panni della supereroina dopo The Flash?

Stando a quanto affermato dal regista de I Guardiani della galassia, James Gunn, The Flash rappresenterebbe il punto più alto della lista dei film sui supereroi in uscita quest'anno.

Supponendo che ogni film che abbia la capacità di mettere fine alle sofferenze dello sfortunato DC Extended Universe sia degno di quel posto in classifica, il nuovo film su The Flash diretto da Andy Muschietti, (The Flash sarà in streaming nell'autunno 2023), con protagonisti Ezra Miller e Sasha Calle, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per passare dalle parole ai fatti.

Gunn, ovviamente, ha confermato il progetto sul film incentrato su Supergirl, dal titolo Supergirl: Woman of Tomorrow, che si baserà sulla storia a fumetti di Tom King e che porterà sugli schermi, stando a quanto affermato dal regista nel suo recente annuncio sui film in uscita per il DC Universe, una versione più hardcore della supereroina targata DC.

E le sue parole d'elogio per The Flash fanno ben sperare i fan di rivedere Sasha Calle a vestire i panni della kryptoniana Kara Zor-El.

Una speranza che l'attrice stessa potrebbe aver alimentato in una recente intervista con Muses of Media, rivelando il suo amore per il fumetto firmato da Tom King, che non mancherebbe, pur portando in scena un'incredibile ragazza con i superpoteri, di sottolinearne le caratteristiche e i sentimenti più umani, tra i quali il dolore, la rabbia e l'amore incondizionato per il suo cane.

Quel che ne esce sembrerebbe un quadretto perfetto: James Gunn ha amato The Flash, Sasha Calle veste il costume blu e rosso in quel film, Sasha Calle ha apprezzato Supergirl: Woman of Tomorrow e la superoina di Gunn è ispirata a quella descritta da King. Cosa volere di più?