Supergirl, Sasha Calle è fuori dal DCU: nuovi dettagli sulla sua sostituta

Nelle scorse ore è stato rivelato che Supergirl esordirà nel DCU durante Superman: Legacy prima di ottenere il suo film standalone Supergirl: Woman of Tomorrow, ma anche che l'attrice di The Flash Sasha Calle non tornerà nei panni della supereroina.

Con un aggiornamento, i moderatori del noto portale r/DCEULeaks hanno fornito ulteriori dettagli sulla questione, e secondo quanto riferito DC Studios sta cercando attrici bianche per interpretare Supergirl, suggerendo che il DCU vedrà una versione di Kara Danvers con gli occhi azzurri e i capelli biondi molto più simile alla sua controparte dei fumetti rispetto alla Supergirl 'latina' di Sasha Calle. Un altro dettaglio fondamentale riguarda l'età, dato che l'indiscrezione rivela che James Gunn e soci starebbero cercando un'attrice compresa tra i 18 e i 25 anni, dunque potenzialmente molto più giovane di Sasha Calle, che invece ha 28 anni e che, considerato che il film di Supergirl non è esattamente dietro l'angolo, potrebbe aver ampiamente superato i trent'anni per allora.

A questo proposito, DC Leaks fa sapere che in Superman: Legacy Supergirl apparirà solo con un cameo, ma il casting sarà finalizzato quando i DC Studios troveranno un regista per il film Supergirl: Woman of Tomorrow. Ricordiamo che la Supergirl di Sasha Calle trovava la morte nell'atto finale di The Flash insieme al Batman di Michael Keaton, quindi la 'transizione' verso la nuova Supergirl sarà molto più facile che in altri casi.

Ricordiamo che Supergirl: Woman of Tomorrow ha già una sceneggiatrice, sebbene per il film non sia stata comunicata alcuna data d'uscita ufficiale.