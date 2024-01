Supergirl, la reazione di Tom King alla scelta di Milly Alcock: l'autore è soddisfatto?

Dopo la scelta Milly Alcock come prossima SuperGirl, è arrivato anche il commento di Tom King, autore del fumetto a cui la pellicola si ispirerà.

L’autore di “Supergirl: Woman of Tomorrow” ha riportato il suo pensiero sulla scelta dell’attrice nei panni di Supergirl in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. La caption recita: “È Supergirl e non le importa un c**** di fionde e frecce (citando una frase del fumetto da lui realizzato). Un casting perfetto. Non potrei essere più entusiasta di vedere Supergirl Woman of Tomorrow, il mondo costruito da @bilquis, portato in vita da questa incredibile attrice. Follia. È iniziato tutto così in piccolo...”

Tom King sembra quindi essere parecchio soddisfatto per la scelta di James Gunn. Lo stesso regista e adesso capo del reboot DCU ha giustificato così la decisione: “Milly è una giovane attrice di grande talento e sono incredibilmente entusiasta che faccia parte del DCU. Sì, l'ho conosciuta per la prima volta in House of the Dragon, ma sono rimasto sbalordito dai suoi vari provini e screen test per #Supergirl. Incarna la Kara immaginata da @tomking_tk, @bilquis e Ana Nogueira.”

Milly Alcock sarà la quinta attrice a interpretare la supereroina e farà il suo debutto in Superman: Legacy. Sapevate invece che Emilia Jones si sarebbe rifiutata di fare il provino per SuperGirl?