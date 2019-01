Supergirl: un nuovo rumor confermerebbe lo scarso interesse della DC per Superman

Nelle ultime ore è emerso un interessante rumor riguardo la lavorazione di Supergirl, che Warner e DC Films hanno intenzione di portare presto al cinema con un film tutto suo.

Suggerito dal giornalista di Forbes, Mark Hughes, il rumor suggerisce che l’intenzione dello studio sarebbe quello di concentrarsi totalmente su Supergirl, in modo che per i prossimi anni sia l’unica kryptoniana sul grande schermo per parecchi anni a venire. Se fosse confermato, questo rumor avvalorerebbe lo scarso interesse di Warner e DC nel proseguire con il personaggio di Superman al cinema. La possibilità che Supergirl porti da sola il vessillo di Krypton al cinema è poi incentivata dall’enorme successo avuto sul piccolo schermo, grazie all’inserimento della serie televisiva nell’Arrowverse di The CW.

La cosa avrebbe anche senso, visto che non è emersa nessuna notizia recentemente su un possibile passo in avanti in direzione de L’uomo d’acciaio 2 e con il contemporaneo impegno di Henry Cavill nella serie Netflix, The Witcher.

Al momento, la Warner ha ingaggiato Oren Uziel, regista di Shimmer Lake e sceneggiatore di film come 22 Jump Street e The Cloverfiled Paradox, per approntare lo script della pellicola su Supergirl, in tutto e per tutto una origin story su Kara Zor El, cugina di Superman. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.

Nel frattempo il DC Extended Universe continuerà la sua espansione al cinema già dal prossimo aprile con Shazam!, per poi proseguire con Birds of Prey nel febbraio 2020 e con Wonder Woman 1984 nel giugno dello stesso anno. Fuori dal DCEU, a ottobre di quest’anno, arriverà poi la pellicola interamente dedicata al Joker, con Joaquin Phoenix.