Supergirl: Melissa Benoist rompe il silenzio sul casting di Milly Alcock per il DCU

Con le riprese di Superman di James Gunn iniziate nei giorni scorsi i fan sono in attesa di capire se Milly Alcock farà il suo esordio come Supergirl già a partire dal primo film del DCU, ma nel frattempo sono emerse le prime dichiarazioni di Melissa Benoist sul casting della giovane attrice.

Durante un'intervista con ScreenRant, infatti, all'ex star della serie tv Supergirl della saga dell'ArroVerse di The CW è stato chiesto un commento sul casting di Milly Alcock nel ruolo di Supergirl per il nuovo franchise dei DC Studios e il film attualmente in produzione Supergirl: Woman of Tomorrow, che sarà il secondo lungometraggio per il grande schermo dedicato alla famosa supereroina DC. A tal proposito, Melissa Benoist ha dichiarato: "Penso che ogni interpretazione del personaggio sia preziosa per ciò che il personaggio di Supergirl rappresenta. Supergirl come entità è iconica per una ragione e lo è fin dagli anni '50. Personalmente penso che ogni sua iterazione sia preziosa per le giovani donne di oggi e di domani, perché la speranza è che ogni ragazza possa vedere sé stessa in Supergirl".

Milly Alcock ha ereditato il ruolo di Supergirl da Sasha Calle, che ha interpretato la più recente versione del personaggio nel film The Flash di Andy Muschietti, al fianco di Ezra Miller nel ruolo di e Michael Keaton in quello di Batman. In precedenza, la Ragazza d'Acciaio era stata interpretata in live action da Helen Slater in Supergirl: The Movie del 1984 e Laura Vandervoort in Smallville, mentre Melissa Benoist ne ha vestito i panni in tv dal 2015 al 2021.

Supergirl: Woman of Tomorrow sarà il secondo film del DCU e dovrebbe arrivare nel 2026.