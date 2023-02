Supergirl, James Gunn vuole 'una versione più violenta e incasinata' della supereroina

Con l'annuncio dei primi progetti che andranno a comporre il Capitolo 1 del nuovo DC Universe, denominato Gods and Monsters, è arrivato anche l'annuncio di un nuovo film su Supergirl che prenderà una direzione decisamente diversa sul personaggio rispetto a quanto visto finora. Secondo James Gunn, sarà una versione più dark della supereroina.

In un video pubblicato su Twitter e riassunto su DC.com, Gunn ha rivelato i prossimi progetti dei DC Studios, tra cui un nuovo film su Supergirl intitolato Supergirl: Woman of Tomorrow, e ha fornito alcuni dettagli su questa nuova versione del personaggio.

"Nella nostra storia, abbiamo Superman che è stato mandato sulla Terra e cresciuto da genitori incredibilmente amorevoli", ha spiegato Gunn. "Kara era su Krypton. Era su un pezzo di Krypton che si è staccato dal pianeta e ha vissuto lì per i primi quattordici anni della sua vita in una situazione orribile in cui ha visto morire tutti quelli che la circondavano. Quindi, è una Supergirl molto più dura e "incasinata" di quella a cui siete stati abituati finora".

Supergirl: Woman of Tomorrow è basato sull'omonima serie a fumetti scritta da Tom King e disegnata da Bilquis Evely e Mat Lopes. "Tom è stato uno degli architetti di tutta questa situazione. È stato uno dei ragazzi presenti nella stanza con noi, insieme ad altri quattro o cinque scrittori", ha spiegato Gunn. "Adoro la sua interpretazione di questi personaggi. Li trasforma in qualcosa di unico". Di recente, lo stesso Tom King ha ringraziato James Gunn per la fiducia.

La versione a fumetti di Woman of Tomorrow è stata pubblicata nel 2021 come parte dell'era Infinite Frontier della DC Comics. La storia è incentrata su Kara Zor-El/Supergirl che affronta il trauma di aver assistito alla distruzione di Krypton e di aver vissuto all'ombra di suo cugino maggiore, Kal-El/Superman. Quando una ragazza aliena di nome Ruthye cerca il suo aiuto, viene coinvolta in una missione di vendetta che mette ulteriormente a dura prova la sua già fragile psiche.

Non c'è ancora una data d'uscita per il film, ma sappiamo che il DC Universe esordirà in maniera vera e propria nel 2025 con l'arrivo di Superman: Legacy.