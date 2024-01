Supergirl, James Gunn valuta anche una star di House of the Dragon! Ecco le candidate

Con l'uscita di Aquaman e il Regno Perduto James Gunn si è scrollato di dosso un grosso peso: il DC Extended Universe ha finalmente esalato l'ultimo respiro, ed ecco che ci si può quindi dedicare anima e corpo al futuro del reboot del franchise, a partire ovviamente dalle scelte di casting. Che ne è, ad esempio, di Supergirl: Woman of Tomorrow?

Nel film, stando alle ultime novità, non dovrebbe far ritorno la Sasha Calle vista in The Flash, con James Gunn che attualmente sarebbe impegnato a scegliere personalmente l'attrice a cui affidare il ruolo: a tal proposito, in queste ore è saltata fuori la shortlist delle interpreti che Gunn starebbe prendendo in considerazioni, e neanche a dirlo si tratta di nomi decisamente interessanti!

Le candidate più quotate sarebbero tre: parliamo di Emilia Jones, nota ai più soprattutto per la sua interpretazione nel film premio Oscar CODA, della star di The Winchesters Meg Donnelly e soprattutto di Milly Alcock, che abbiamo potuto apprezzare nella prima parte della prima stagione di House of the Dragon nel ruolo della giovane Rhaenyra Targaryen.

Le indiscrezioni danno Alcock per favorita, ma nulla è certo fino all'annuncio ufficiale di Gunn: la scelta definitiva, però, potrebbe a questo punto essere molto vicina. E voi, quale delle tre attrici preferireste? Fatecelo sapere nei commenti!