Supergirl, grosse novità sul film DC con Milly Alcock: tutto ciò che dovete sapere

In queste ore sono emerse importanti novità su Supergirl: Woman of Tomorrow, nuovo film dei DC Studios in arrivo per il DCU di James Gunn con protagonista la giovane star di House of the Dragon Milly Alcock: in questo articolo vi proponiamo un breve riepilogo di tutto ciò che dovete sapere.

Stando agli ultimi rumor, infatti, Craig Gillespie sarà il regista di Supergirl, dato che le principali testate di settore lo danno in trattative per assumere la guida del progetto: se confermato, andrà ad unirsi a James Gunn (Superman), James Mangold (Swamp Thing) e Andy Muschietti (Batman: The Brave and the Bold) nel gruppo di cineasti che stanno costruendo la line-up inaugurale del DCU dei DC Studios, la divisione della Warner Bros. guidata da Gunn e Peter Safran.

Nella sua carriera, Craig Gillespie ha dimostrato di essere un vero e proprio regista 'di donne', avendo firmato opere come Crudelia della Disney, il dramma sul pattinaggio I, Tonya con Margot Robbie e la serie tv Pam & Tommy, e la sua scelta non appare causale: il film di Supergirl avrà per protagonista Kara Zor-El, la cugina di Superman, ed è ispirato al fumetto di Tom King e Bilquis Evely Woman of Tomorrow, che presenta una versione 'cruda' di Supergirl molto diversa da quella conosciuta dal pubblico del piccolo schermo tramite la serie tv The CW. “Il film ci mostrerà la differenza tra Superman, che è stato mandato sulla Terra ed è stato cresciuto da genitori amorevoli, e Supergirl, che invece è letteralmente cresciuta su una roccia, un frammento di Krypton, e che ha visto tutti quelli intorno a lei morire in modi terribili prima di compiere 14 anni, e che solo da adulta è arrivata sulla Terra", ha detto Gunn a proposito del progetto.

Ana Nogueira ha scritto la sceneggiatura del progetto, che per il momento non ha una data di uscita. Le riprese dovrebbero iniziare tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, cosa che farebbe di Supergirl il secondo film del DCU.

