Supergirl, grosse novità dopo il cast di Milly Alcock: riprese nel 2024? Parla James Gunn

La star di House of the Dragon Milly Alcock è stata ufficialmente scelta per il ruolo di Supergirl nel DCU, il nuovo franchise basato sui fumetti DC Comics capeggiato da James Gunn, e dopo l'annuncio sono emerse nuove informazioni sul film Supergirl: Woman of Tomorrow.

Stando a quanto si legge sul The Hollywood Reporter, infatti, Supergirl: Woman of Tomorrow potrebbe essere il secondo film del DCU, con le riprese che dovrebbero iniziare già quest'anno: il magazine suggerisce anche una data d'uscita per la fine del 2025 (più difficile, considerato che The Batman: Parte 2 uscirà ad ottobre 2025 e che a dicembre sarà la volta di Avatar 3, destinato a dominare le sale e monopolizzare l'attenzione del pubblico) o la prima parte del 2026.

"Il film di Supergirl si sta muovendo come una locomotiva in corsa ed è possibile che le riprese inizieranno in autunno, se la Warner riuscirà a trovare un regista a stretto giro", si legge su The Hollywood Reporter. Ricordiamo che il film ha già una sceneggiatura, scritta da Ana Nogueira e basata sull'omonimo fumetto di Tom King. Il capo dei DC Studios, James Gunn, ha confermato la notizia: "Questo rapporto è accurato. Milly è una giovane attrice dal talento fantastico e sono incredibilmente entusiasta del fatto che faccia parte del DCU", ha condiviso James Gunn in un post su Instagram. "L'ho conosciuta per la prima volta grazie a House of the Dragon, ma sono rimasto stupefatto dalle sue varie audizioni e provini per Supergirl. Incarna la Kara immaginata da Tom King e dalla nostra sceneggiatrice Ana Nogueira."

Supergirl dovrebbe apparire in Superman: Legacy di James Gunn, che uscirà a luglio 2025 e le cui riprese inizieranno a marzo.