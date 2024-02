Supergirl, nuovi dettagli sulla trama del film DC: Milly Alcock sarà una Kara 'tagliente'

Mentre James Gunn festeggiava il primo anniversario del DCU, Variety riferiva ulteriori novità sull'atteso Supergirl: Woman of Tomorrow, che a quanto pare sarà il secondo film del nuovo franchise Warner Bros sviluppato dai DC Studios.

Il magazine ha infatti rivelato che Supergirl: Woman of Tomorrow sarà completamente diverso da Superman: Legacy, e che invece di essere ambientato sulla Terra avrà una storia galattica dalle atmosfere cosmiche simili alle avventure dei Guardiani della Galassia di James Gunn. In particolare, la storia seguirà Kara mentre "viaggia attraverso la galassia per celebrare il suo 21esimo compleanno, un viaggio nel quale sarà accompagnata dal suo fedele amico Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontrerà una giovane donna di nome Ruthye e rimarrà incastrata in una omicida ricerca di vendetta".

Vale la pena notare che questa è la stessa premessa del fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, che Variety dunque conferma essere la fonte d'ispirazione principale del progetto cinematografico del DCU, anche se non è chiaro se e quanti cambiamenti verranno apportati nel passaggio al grande schermo. Inoltre, il magazine anticipa che "Milly Alcock interpreterà versione meno seria e più tagliente dell'iconica supereroina" perché l'intenzione di James Gunn è quella di allontanarsi dalle "precedenti rappresentazioni cinematografiche e televisive della Ragazza d'Acciaio".

Ricordiamo che la sceneggiatura di Supergirl: Woman of Tomorrow è stata scritta dall'attrice e drammaturga Ana Nogueira, ma al momento il progetto non ha ancora un regista assegnato. Dovremmo scoprirlo nelle prossime settimane, dato che l'inizio delle riprese è previsto per l'autunno 2024.

