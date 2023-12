Supergirl, nuovi dettagli sul film DCU: sarà James Gunn a scegliere l'attrice?

Recentemente è stato riferito che il regista James Gunn intende includere Supergirl in Superman: Legacy, il primo film del nuovo DCU, e in queste ore sono emersi possibili nuovi dettagli in merito all'esordio sul grande schermo della nuova Kara Zor-El.

Secondo una voce pubblicata dai moderatori del famoso portale Reddit r/DCEULeaks, infatti, a quanto pare sarà proprio James Gunn a scegliere personalmente la nuova Supergirl, sebbene in passato gli stessi moderatori avessero riferito che i piani originali volevano un casting diretto dal futuro regista di Supergirl: Woman of Tomorrow, il film stand-alone dedicato al personaggio: "Anche se abbiamo riferito che il casting sarebbe stato finalizzato dal regista di Supergirl: Woman of Tomorrow, ora abbiamo sentito che non sarà così. Sarà Gunn a scegliere la nuova Supergirl."

Questa mossa non è esattamente inattesa, considerando quanto la pre-produzione di Supergirl: Woman of Tomorrow sia ancora relativamente in alto mare (a novembre scorso il film ha trovato la sua sceneggiatrice ufficiale), specialmente se James Gunn ha davvero intenzione di introdurre Supergirl in Superman: Legacy come sostengono gli insider: come sappiamo, infatti, le riprese di Superman: Legacy inizieranno a marzo 2024, e se Supergirl sarà nel film bisognerà trovare un'interprete per quella data.

Stando sempre a DCEULeaks, infine, la versione DCU di Supergirl sarà "divertente e con nevrosi da punk rock", ma avrà anche una certa "durezza" che deriva dall'aver assistito alla morte del suo pianeta natale, Krypton, da bambina, a differenza del cugino Kal-El.

