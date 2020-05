Supergirl, DC Films e Warner Bros. abbandonano il film in favore di Superman?

Un nuovo rapporto fornito da Heroic Hollywood suggerisce che il tanto atteso film DCEU Supergirl sia uscito dai radar di interesse della DC Films e di Warner Bros., e che la sua produzione sarà rimandata se non annullata del tutto.

Negli scorsi mesi si era vociferato ad un certo punto che il film avrebbe potuto iniziare la produzione nei primi mesi del 2020, ma non è chiaro se la cosa non sia avvenuta semplicemente per il Coronavirus oppure i lavori sarebbero stati rinviati a prescindere dalla pandemia: in passato si era anche parlato di alcuni dettagli della trama, col film che avrebbe presentato il cattivo Brainiac come antagonista e sarebbe stato ambientato negli anni '70.

Heroic Hollywood adesso riferisce che "secondo un insider con conoscenza della situazione", per il momento Warner Bros non andrà avanti con un film stand-alone su Supergirl e si concentrerà invece su cosa fare con Superman. Data la natura contrastante delle voci che affermano che la serie sarà reboottata e le stesse dichiarazioni di Henry Cavillsecondo cui il ruolo sarà ancora suo, potrebbe passare del tempo prima che questa situazione venga risolta. Questa notizia, sfortunatamente, non fa luce sui dettagli di quando arriverà - o se arriverà mai - un film su Supergirl, anche se la situazione presumibilmente era ancora in alto mare dato che nessun regista o casting erano stati annunciati.

Tuttavia si riaccende la speranza per un film su Superman, in qualche modo, che a quanto pare è ancora una priorità per lo studio, in passato accostato alla regia di JJ Abrams.

voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.