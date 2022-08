Supergirl come Batgirl: lo spin-off di The Flash con Sasha Calle troncato sul nascere

Continuano ad emergere novità dalla recente rivoluzione interna a Warner Bros Discovery: secondo quanto riportato, infatti, la società avrebbe cancellato anche il film di Supergirl, supereroina DC il cui esordio sul grande schermo arriverà con il cinecomix The Flash.

Mentre Warner Bros Discovery sta decidendo il futuro di The Flash, che per via del suo budget astronomico (200 milioni di dollari) in un modo o nell'altro (vale a dire tra cinema e HBO Max) dovrebbe comunque riuscire a vedere la luce del giorno, Rolling Stone segnala che il film di Supergirl è stato cancellato: poco male per la società, considerato che - contrariamente alla clamorosa cancellazione di Batgirl - i lavori sul film spin-off erano ancora lontani dalla partenza, ma un'altra potenziale grande sconfitta per i fan DC, che non vedevano l'ora di poter assistere all'esordio in solitaria di Kara Zor-El sul grande schermo.

Ricordiamo che, al momento, la Supergirl del DCEU è interpretata da Sasha Calle, attrice esordiente che sarà vista in The Flash di Andy Muschietti: considerata la segretezza intorno al progetto non è mai stato chiarito se la Supergirl di Sasha Calle sarà la Kara Zor-El dei fumetti oppure una versione femminile di Superman proveniente da un altro universo (dato che, secondo le indiscrezioni, la storia di The Flash avrà a che fare con viaggi nel tempo e dimensioni alternative) ma il film di Supergirl avrebbe visto l'attrice riprendere il ruolo introdotto dal cinecomix con Ezra Miller.

The Flash ha ancora una data d'uscita fissata al 23 giugno 2023, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.