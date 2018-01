Super Fy, Michael K. Williams entra nel cast del remake

In data odierna è stato annunciato che il noto attoresi è unito al cast del remake di, attualmente in sviluppo da

A darne la notizia è stato il portale Deadline, secondo cui Williams vestirà i panni di Scatter. Nel cast del remake troviamo anche Trevor Jackson nei panni di Youngblood Priest, Jason Mitchell in quelli di Eddie, Lex Scott Davis, Andrea Londo, Jacob Ming-Trent, Omar Chapparo, e Allen Maldonado.

L'attore statunitense è celebre per il suo ruolo nella serie di HBO The Wire, da molti considerata un vero e proprio cult, e per la sua nomination agli Emmy con The Night Of. Attualmente è impegnato nella serie di Sundance Hap & Leonard, che tornerà con la terza stagione il 7 marzo.

A produrre il remake di Super Fly è Joel Silver, assieme alla stella dell’hip-hop Future, che curerà anche la colonna sonora del progetto. Steven R. Shore, figlio di Sig Shore, che produsse il film originale, ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo al fianco di Matthew Hirsch, Hal Sadoff e Aaron Auch. Il debutto nelle sale della pellicola è previsto per il 15 giugno.

L'originale Super Fly uscì nel 1972 ed incassò oltre 6 milioni di dollari a fronte di un budget inferiore a 500.000 dollari. Un discreto successo, dunque, che diede anche il via libera ad un sequel, Il ritorno di Super Fly, uscito nel 1990. La trama della pellicola era incentrata sulle vicende di un trafficante di droga afroamericano intento a concludere un ultimo, grosso affare prima di ritirarsi definitivamente.