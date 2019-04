I supereroi sopravvissuti nei nuovi character poster internazionali di Avengers: Endgame

In seguito alla diffusione del trailer Overpower diramato sul web nella giornata di ieri e che dava inizio alle prevendite, la divisione internazionale della Marvel ha rilasciato in rete dei nuovi character poster da Avengers: Endgame.

Nei poster - che potete comodamente trovare nella galleria di immagini qui sotto - vediamo tutti gli eroi principali e protagonisti di questa pellicola. Ci sono, ovviamente, i "sei Vendicatori originali". Stiamo parlando di Bruce Banner (Mark Ruffalo), il cui conflitto interiore con il suo "doppio" Hulk dovrà esser risolto in questo nuovo capitolo, la Vedova Nera di Scarlett Johansson, il Thor di Chris Hemsworth e Occhio di falco (Jeremy Renner), a.k.a. Ronin, che tornerà in questo episodio dopo la sua assenza nel precedente Avengers: Infinity War. Oltre a loro, naturalmente, Captain America (Chris Evans) ed Iron Man (Robert Downey Jr.) le cui divergenze lasciate in sospeso da Captain America: Civil War, come visto nel trailer di ieri, verranno messe da parte per fermare il temibile Thanos.

Nelle immagini anche gli altri eroi: War Machine, Rocket, Nebula, Okoye, Ant-Man e, soprattutto, Captain Marvel.

Il film, nelle prime ore di prevendita, non solo ha mandato in "crash" i siti di cinema di tutto il mondo ma ha anche superato di gran lunga il precedente record stabilito da Star Wars - Il Risveglio della forza.

La pellicola debutterà nei cinema italiani il prossimo 24 aprile.