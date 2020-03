Quali sono i supereroi preferiti d'America? La risposta in un nuovo sondaggio

Secondo un nuovo sondaggio per scoprire il supereroe preferito degli Stati Uniti, Superman è riuscito ad ottenere il primo posto ai danni di Spider-Man e Batman, rispettivamente secondo e terzo.

Stando alle cifre raccolte da OnePoll per Visit Anaheim, dei 2000 americani intervistati il 47% ha eletto Clark Kent come proprio supereroe preferito, ma Peter Parker e Bruce Wayne sono immediatamente dietro al kryptoniano con il 46% di gradimento e il 45%. Ma se per i primi posti è questione di pochi punti, neanche il podio è blindato: Captain America e Iron Man infatti sono rientrati nella top 5 rispettivamente con il 42% e il 41%.

Il sondaggio non ha riguardato solo i supereroi preferiti, però. OnePoll ha anche chiesto agli intervistati se fossero fan della Marvel o della DC e quale fosse la loro squadra di supereroi preferita e la Marvel si è aggiudicata la vittoria su entrambe queste domande: gli intervistati hanno preferito la Marvel sulla DC dal 33% al 17%, mentre il team preferito è stato eletto senza troppe sorprese quello degli Avengers. Inoltre, si è scoperto che solo il 42% delle persone preferisce gli eroi ai supercattivi, con Joker a guidare il gruppo di questi ultimi, seguito da vicino da Catwoman, Venom e Thanos.

Qui sotto la top ten dei supereroi:

Superman Spider-Man Batman Captain America Iron Man Wonder Woman Aquaman Captain Marvel Black Panther Wolverine

