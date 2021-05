Quali sono i supereroi Marvel preferiti da Zack Snyder? Scopriamo le passioni dell'autore

Zack Snyder ha legato il suo nome indissolubilmente alla DC Films, contribuendo con i suoi film a definire uno stile totalmente contrapposto a quello dei Marvel Studios anche agli occhi del grande pubblico generalista.

Ma, da appassionato di fumetti da sempre, Snyder non ha mai fatto segreto della sua passione per la Marvel: in passato ha svelato di essere disponibile a lavorare per Kevin Feige e interessato ad un film di Elektra, ma quali sono i suoi supereroi Marvel preferiti?

Zack Snyder in persona lo ha rivelato in un recente video promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo film Army of the Dead: nel filmato il regista elegge Iron Man e Hulk a suoi supereroi Marvel preferiti, ribadendo ancora una volta la sua passione tanto per i fumetti quanto per i film della Casa delle Idee. Cosa ne pensate di questa doppia scelta? Avevate immaginato questi due personaggi? Ditecelo nella sezione dei commenti, e se volete svelateci quali sono i vostri supereroi Marvel preferiti!

Vi ricordiamo che Army of the Dead arriverà sul servizio di streaming on demand questa settimana, venerdì 21 maggio: il film è scritto, prodotto e diretto da Snyder, che per il progetto è anche tornato al ruolo di direttore della fotografia per la prima volta dai tempi della sua gavetta nel mondo dei videoclip musicali. Army of the Dead sarà anche il primo capitolo di un nuovo franchise Netflix, che al momento consiste del prequel live-action Army of the Thives e del prequel animato Army of the Dead: Lost Vegas.