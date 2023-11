Quali supereroi Marvel Johnny Depp ha rifiutato (o semplicemente perso)?

Sì, sappiamo bene che al giorno d'oggi il nome di Johnny Depp non è più accostabile a Disney: c'è stato un tempo, però, in cui le due parti facevano affari in gran tranquillità, ma anche in cui Topolino e soci non controllavano buona parte del mercato dei cinecomic. Un tempo, insomma, in cui a Depp furono offerti più ruoli in chiave Marvel.

È cosa nota, ad esempio, che l'attore che recentemente ha dichiarato di voler continuare a rifiutare alcuni personaggi fu vicino ad interpretare Wolverine: Depp era una delle prime scelte per il ruolo del mutante, ma alla fine la sfida fu vinta da uno Hugh Jackman che, come ben sappiamo, nei panni di Logan avrebbe poi scritto una storia meravigliosa.

Depp fu inoltre preso in considerazione anche per il ruolo di Ghost Rider, che come ben sappiamo finì poi a Nicolas Cage: stando alle voci, la tabella di marcia eccessivamente serrata delle riprese avrebbe giocato un ruolo fondamentale nel forfait della star di Pirati dei Caraibi; il nostro Johnny, nel 1997, era d'altro canto già stato preso in considerazione per un film su Hulk distribuito da Universal, ma anche in questo caso non se ne fece nulla. E voi, vedreste bene Depp nel Marvel Cinematic Universe attuale? Fatecelo sapere nei commenti!