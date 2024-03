Supereroi DC: arriva in Italia il film La storia della DC Comics, parata di star nel cast

Oltre a tutti i film DC da vedere in tv e in streaming, se siete appassionati del mondo dei fumetti al cinema vi segnaliamo anche l'arrivo in Italia del nuovo film documentario Supereroi DC: La storia della DC Comics.

Il film, che include nel cast nomi come James Gunn, Lynda Carter, Patty Jenkins, Jason Momoa e The Rock, arriverà in esclusiva su Sky Documentaries da mercoledì 20 marzo alle 21.15 in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Racconta la storia della DC Comics, casa editrice fondata nel 1934, che si è affermata subito come una delle più grandi case di produzione di fumetti d’America, dando vita ai supereroi più celebri della cultura pop. Il film in tre parti offre uno sguardo completo della DC, permettendo ai fan di riscoprire l'universo dei personaggi e le origini dell'iconica casa editrice: un viaggio che parte dai fumetti, il cuore della DC, passa per la televisione e arriva fino ai film hollywoodiani di grande successo. Accompagnati, nella versione originale disponibile on demand, dalla voce di Rosario Dawson (voce di Wonder Woman nel film d’animazione Wonder Woman Bloodlines) i tre episodi presentano interviste esclusive ai creatori più prolifici del settore e agli attori che portano i loro personaggi iconici dalla pagina allo schermo.

Oltre a questo sguardo sul passato, su Everyeye potete dare un'occhiata al futuro DC scoprendo l'elenco completo di tutti i film e le serie tv del DCU in lavorazione.

Su Collezione Harry Potter (Standard Edition) (8 Dvd), versione ita è uno dei più venduti di oggi.