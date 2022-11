Quali supereroi ha creato Stan Lee? La carriera dell'autore star, a 4 anni dalla morte

Quali supereroi ha creato Stan Lee? A quattro anni dalla scomparsa del mitico fumettista della Marvel, icona della Casa delle Idee e superstar dei camei cinematografici, diamo uno sguardo all'elenco delle sue famose creazioni.

In collaborazione con altri artisti della Marvel, in particolare i suoi famosi co-sceneggiatori e disegnatori Jack Kirby e Steve Ditko, Stan Lee ha co-creato i supereroi Marvel più iconici che conoscete oggi, tra cui Spider-Man, gli X-Men, Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man, Wasp, i Fantastici Quattro, Black Panther, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch e Black Widow. L'elenco di tutti i personaggi creati o co-creati da Stan Lee è a dir poco smisurato e conta più di 364 voci, e si estende anche oltre i domini Marvel: non tutti sanno infatti che Stan Lee ha creato anche tanti fumetti non Marvel, come Stripperella, il manga Heroman e Blood Red Dragon.

Inoltre, Stan Lee ha anche scritto per la DC: nel 2001, infatti, creò la serie 'Just Imagine', nella quale l'autore si divertiva a reinventare personaggi come Batman, Superman, Wonder Woman, Flash e Green Lantern. Nel corso della sua carriera, l'autore è stato inserito nella Will Eisner Award Hall of Fame nel 1994 e nella Jack Kirby Hall of Fame nel 1995, e ha anche ricevuto la National Medal of Arts della NEA nel 2008. Per consultare la lista di tutti i personaggi dei fumetti creati da Stan Lee, prima prendetevi mezza giornata libera e poi cliccate sul link della fonte!

