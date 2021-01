Supereroi, 5 film da vedere slegati dalla Marvel o dalla DC

Negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di un vero e proprio duopolio nel mondo dei cinecomic: Marvel e DC hanno imposto la loro legge nel campo dei film di supereroi, lasciando agli altri solo le briciole... O forse no! Già, perché al di fuori di MCU e DC Extended Universe esistono delle vere e proprie perle da recuperare assolutamente.

Recuperare o rivedere, naturalmente: difficile, ad esempio, che qualcuno non sia incappato almeno una volta in Scott Pilgrim vs the World, il film di Edgar Wright tratto dal fumetto cult di Bryan Lee O'Malley: musica, ex malvagi, amicizia e amore sono gli ingredienti principali dell'epico film con Michael Cera e Mary Elizabeth Winstead, un vero piccolo capolavoro nel suo genere.

Watchmen è invece sì in orbita DC, ma vive in un mondo completamente slegato da quello in cui operano Batman e soci: il film di Zack Snyder tratto dalla celebre opera di Alan Moore ha diviso fan e critica, per cui non vi resta che dargli un'occhiata per farvene una vostra idea. Sempre su quella linea sottile che separa i supereroi veri dai presunti tali viaggia inoltre Kick-Ass, con tutto il suo contorno di violenza, violenza e ancora tanta violenza.

Hellboy non ha bisogno di presentazioni: il nostro consiglio, comunque, è quello di affidarvi alla trasposizione di Guillermo Del Toro piuttosto che a quella più recente di Neil Marshall; Unbreakable è invece il film che apre la trilogia supereroistica di M. Night Shyamalan, spesso ingiustamente messo in ombra dal (meritatissimo) successo del successivo Split. Cos'aspettate, dunque? Il materiale da recuperare c'è tutto: non vi resta che accendere la TV! Qui, intanto, trovate un nostro confronto tra gli universi Marvel e DC.