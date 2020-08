Supercar: James Wan dirigerà il remake scritto dallo sceneggiatore di Ratchet e Clank

La serie Supercar ha fatto sognare milioni di spettatori grazie alla futuristica automobile KITT e David Hasselhoff: adesso James Wan è stato confermato come regista del remake cinematografico. A firmare la sceneggiatura sarà TJ Fixman, che ha lavorato al franchise videoludico di Ratchet e Clank e al primigenio Resistance: Fall of Man.

Protagonista della serie era Michael Knight, da cui il titolo originale della produzione Knight Rider, che insieme all'auto dotata d'intelligenza artificiale di nome KITT (acronimo di Knight Industries Two Thousand), era coinvolto in ogni genere di avventure dai toni anche polizieschi.

La notizia arriva dopo anni di incertezze, susseguitesi dopo la breve parentesi seriale del 2008 e che si presentava come sequel della serie anni '80. Nel 2014 si era addirittura parlato di un coinvolgimento di Chris Pratt e Danny McBride nel remake di Supercar, ma il progetto non era mai stato concretizzato fino ad oggi.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti e non è ancora chiaro se rivedremo gli stessi personaggi o sarà un'avventura indipendente, ma Fixman ha già rassicurato i fan affermando che il remake di Supercar che manterrà "i toni della serie originale". Tra i recenti progetti dello sceneggiatore alcune collaborazioni con Greg Berlanti e Michael B. Jordan, mentre tra i crediti di Wan è doveroso citare la regia della saga The Conjuring, Aquaman con Jason Momoa, la regia e la sceneggiatura di numerosi capitoli del franchise Saw.