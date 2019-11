Superbug: HBO recluta ancora Dan Reed per un documentario sugli antibiotici

Dopo il controverso e discusso Leaving Neverland, il network statunitense HBO e il regista Dan Reed uniscono nuovamente le forze per il documentario Superbug, che sarà incentrato sulla scoperta degli antibiotici.

L'annuncio arriva mentre le polemiche che circondano il suo documentario sulle accuse di pedofilia rivolte a Michael Jackson rimbalzano per i tribunali e le scrivanie dei giudici federali.

Superbug, prodotto dalla Amos Pictures di Reed e venduto a livello internazionale da Kew Media, che si è occupata anche della distribuzione di Leaving Neverland, racconta la storia di come l'umanità abbia ottenuto una cura miracolosa - gli antibiotici - il garante della medicina moderna, che ora sta scomparendo sempre più rapidamente. Questo documentario ibrido a live-action sceneggiato svelerà la storia di cosa significa per il futuro dell'umanità rinunciare agli antibiotici.

Per le sequenze sceneggiate, Deadline riporta che il film vanterà diversi attori hollywoodiani di serie A.

Commissionato dal responsabile congiunto della sezione documentari della HBO Nancy Abraham e dal direttore della BBC 2 Clare Sillery, il film andrà in onda sull'emittente WarnerMedia e sull'emittente pubblica britannica nel 2021.

Reed ha dichiarato: “Superbug racconterà una storia importante che metterà in discussione il rapporto fra gli spettatori e la medicina moderna mentre li trascina in un viaggio coinvolgente come nessun altro. Superbug sarà sia un film epico che uno divertente, e userà l'intero arsenale della narrazione audiovisiva: immagini generate al computer con un livello di cura cinematografico, una sceneggiatura drammatica e una colonna sonora orchestrale, tutto affiancato alle tecniche documentaristiche classiche con ritrarranno la verità, l'intimità, l'immediatezza e il senso di impegno. Il CGI sarà coinvolgente e fotorealistica, un viaggio in un paesaggio mai visto prima popolato da straordinari esseri viventi.”

