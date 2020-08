Super World: Jason Bateman dirigerà un film in cui tutti i terrestri avranno superpoteri!

L'attore e regista Jason Bateman si unirà allo sceneggiatore Mark Perez per un interessantissimo cinecomic intitolato Super World, col titolo esplicativo che già dice tutto sul progetto.

Il progetto sarà un adattamento dell'omonimo romanzo di Gus Krieger, ed è ambientato in un mondo in cui tutti sul pianeta Terra sono dotati di super poteri ... tutti, tranne un solo uomo. Bateman e Perez, che hanno lavorato insieme al recente successo Game Night per New Line, svilupperanno la storia rispettivamente come regista e sceneggiatore, con Bateman che figurerà anche come produttore tramite il suo banner cinematografico Aggregate, in collaborazione con David Kanter e Jeff Okin di Anonymous Content.

La storia originale, che è uscita quest'estate come audiolibro per Audible, è ambientata nel 2038, anno in cui ogni persona sul pianeta Terra ha dei superpoteri, ad eccezione di un uomo di nome Ignatius Lohman. Lohman è bloccato in un lavoro da colletto bianco mentre suo padre è una delle persone più potenti del pianeta e leader dell'organizzazione di difesa Peerless. Ma il protagonista avrà la sua possibilità di diventare qualcuno quando sarà costretto ad affrontare un malvagio imprenditore aziendale il cui potere sta neutralizzando tutti quelli che hanno delle abilità speciali.

Ricordiamo che Bateman è in trattative per dirigere anche Here Comes the Flood, un heist movie scritto da Simon Kinberg e prodotto da Netflix. Recentemente, grazie ad Ozark il regista e attore ha fatto incetta di nomination agli Emmy 2020.