Super Vacanze di Natale: il trailer dell'antologia dei cinepanettoni Filmauro

È grazie ache possiamo mostrarvi oggi il primo trailer ufficiale di, antologia filmica di ben 33 cinepanettoni targati, dal 1983 appuntamento praticamente fisso di ogni inverno cinematografico italiano.

A curare l'opera ci ha pensato il comico, regista e attore Paolo Ruffini, per un film che ripercorre 35 anni di titoli natalizi, ambientati nelle location più disparate, dalla classica Cortina ai Caraibi, dall'Egitto all'India fino al Sudafrica, più o meno tutti con protagonista l'indimenticabile coppia composta da Massimo Boldi e Christian De Sica, senza dimenticarci di Jerry Calà, Massimo Ghini o Enzo Salvi.



Non è c'erto il genere di cinema più alto né il più rispettato, ma indubbiamente con un suo pubblico di affezionati e una sua precisa identità, che miscela il trash nostrano alla commedia all'italiana: "Film", dice Aurelio De Laurentis, "che hanno rappresentato lo specchio di un'Italia forse non tra le migliori degli ultimi 40 anni". E Ruffini invece commenta così il suo lavoro: "Lo chiamo montaggio comico-emotivo, perché porta avanti l'emozione della comicità. Questi film li ho attraversati trasversalmente e ho un ricordo bellissimo dei miei Natali passati anche a grazie a questi titoli".



E continuando difende questo tipo di produzioni: "C'è sempre stato un rapporto di grande sincerità con il pubblico che tra il 25 e il 26 dicembre entra in sala per ridere e trova quello che si aspetta. I cinepanettoni non vogliono essere pedagogici o morali, ma una semplice parentesi di due ore durante la quale sognare senza odiare nessuno".



Super Vacanze di Natale uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 dicembre.