Super Troopers 2: 17 anni dopo ecco il red band trailer del sequel

Fox Searchlight Pictures ha diffuso in streaming il nuovo red band trailer di, sequel die previsto nelle sale cinematografiche americane dal 20 aprile.

Il film arriva sedici anni dopo il primo capitolo, Super Troopers, pellicola che – dopo essere stata presentata al Sundance Film Festival – negli Stati Uniti registrò un grande successo nel 2001, diretta e interpretata da Jay Chandrasekhar. Costata solamente poco più di un milione di dollari, il film infatti riuscì a incassarne ben 23.1 milioni nei soli Stati Uniti.

In Super Troopers 2 una controversia tra gli USA e il Canada vede i Super Troopers chiamati ad istituire un nuovo posto di blocco, anche in questo caso decisamente non convenzionale. I protagonisti della storia sono ancora loro: Mac, Thorny, Foster, Rabbit e Farva.

Scritto da Broken Lizard, Super Troopers 2 è diretto da Jay Chandrasekhar che recita nel cast insieme a Paul Soter, Steve Lemme, Erik Stolhanske, Brian Cox e Kevin Heffernan. Nel cast anche Rob Lowe e Lynda Carter. La data d’uscita americana è fissata per il 20 aprile 2018, dopo che le riprese erano iniziate nell’ottobre del 2015. La post-produzione è stata ufficialmente conclusa nell’agosto scorso.

La distribuzione è affidata anche questa volta alla Fox Searchlight Pictures.