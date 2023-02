Super Toys: Keke Palmer e Sacha Baron Cohen nel nuovo film di David O. Russell

Reduce dal pesantissimo flop artistico e commerciale di Amsterdam, David O. Russell è chiamato a rimediare e pare che abbia intenzione di farlo già dal suo prossimo film che si intitolerà Super Toys. Secondo quanto riportato da Deadline, i primi due attori ad unirsi al cast del film sono Keke Palmer, vista di recente in Nope, e Sacha Baron Cohen.

Scritto e diretto da David O. Russell, Super Toys segue Palmer e Cohen nei panni di una coppia di "rappresentanti di giocattoli groovy degli anni '70 in una missione di vita o di morte per salvare se stessi, il loro matrimonio e la loro figlia dodicenne mentre sono in giro per l'America Centrale".

Charles Roven e Matt Budman producono il film. CAA Media Finance rappresenta i diritti di distribuzione negli Stati Uniti, mentre FilmNation Entertainment sta vendendo i territori internazionali. La notizia del progetto arriva mentre la Palmer festeggia uno degli anni di maggior successo della sua carriera, dopo l'acclamata interpretazione di Emerald Haywood in Nope di Jordan Peele.

La Palmer è stata nominata miglior attrice non protagonista dal New York Film Critics Circle. Ha ricevuto recensioni entusiastiche e riconoscimenti anche per i suoi ruoli in Aliceyy tutu in the New e Lightyear, anch'essi usciti nel corso del 2022.

A novembre la Palmer ha lanciato Key TV, una rete digitale che punta a mettere in luce una nuova generazione di autori, ispirandosi alle lezioni apprese nel corso di quasi due decenni di carriera al cinema, in televisione, nella musica, come presentatrice e sul palcoscenico. Conduce anche il revival del game show della NBC Password e ha lavorato come doppiatrice per il revival di The Proud Family, oltre che per Big Mouth e il suo spinoff, Human Resources.

Proprio qualche tempo fa, Jordan Peele ha spiegato i due più grandi misteri di Nope.

Nel 2021, Baron Cohen ha ottenuto due nomination all'Oscar per la sua interpretazione in Il processo ai Chicago 7 e nel sequel Borat - Seguito di film cinema, che ha prodotto, scritto e interpretato.