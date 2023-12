Super Smash Bros: Illumination e Nintendo al lavoro sul film?

L’enorme successo di Super Mario Bros. ha portato i fan e gli addetti ai lavori a fare diverse speculazioni a proposito dei prossimi passi che Nintendo muoverà in collaborazione con Illumination. Secondo un noto insider l’azienda videoludica starebbe pensando addirittura a un intero universo condiviso che potrebbe culminare in Super Smash Bros.

Dopo aver riportato le parole di Jack Black a proposito del sequel di Super Mario, torniamo a parlare di quelli che potrebbero essere i prossimi adattamenti del colosso nipponico per raccontare del report su cui ha lavorato Daniel Richtman, noto sulla Rete per essere risultato spesso parecchio affidabile, e che vorrebbe Nintendo pronta a sviluppare tutta una serie di film dedicati al mondo di Mario in pieno stile Marvel Cinematic Universe.

L’idea sarebbe quella di poter presentare personaggi e situazioni per arrivare a Super Smash Bros. e a un film d’insieme che possa mostrare sullo schermo un numero importantissimo di eroi i cui diritti commerciali siano di proprietà della Casa di Mario e non solo.

In questo senso, essendo il roster della serie di videogiochi estremamente ampio e non interamente di proprietà di Nintendo, è ancora difficile fare una previsione riguardo a cosa potremo aspettarci da un progetto di così largo respiro e che potrebbe chiamare in causa anche altre grandi aziende del settore videoludico.

Naturalmente per il momento si tratta soltanto di speculazioni prive di qualsiasi conferma ufficiale da parte di Nintendo e, in attesa di capire cosa bolla davvero in pentola, vi lasciamo a tutti gli easter egg dedicati ai videogiochi presenti in Super Mario Bros.